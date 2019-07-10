Dalaman'da orman yangını (3)

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, saat 15.30 sıralarında çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yangın ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada yangının bölgedeki sıcaklık ve rüzgar gibi etkiler nedeniyle büyüdüğü kaydedildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muğla ili Dalaman ilçesi yakınlarında bugün saat 15.10’da orman yangını meydana gelmiştir. İlk andan itibaren ivedilikle harekete geçen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki Orman Yangınları ile Mücadele ekipleri; Dalaman ilçesi Karaağaç mevkii Kızılçam Koru Ormanlarının bulunduğu alandaki yangına 13 dakika gibi kısa bir sürede ilk müdahaleyi gerçekleştirmiştir. Saat 15:23'te başlayan söndürme çalışmaları devam etmekte olup; yangın çıkış saati itibari ile sıcaklık 37 C, nem oranı yüzde 18 ve rüzgarın Batıdan 40 km’nin üzerinde esmesi gibi olumsuz şartlar nedeniyle yangın kısa sürede büyüme eğilimi göstermiştir. Yangına 2 Yönetim Helikopteri, 13 Su Atar Helikopter, 74 Arazöz, 6 Dozer sevk edilmiş olup; 350 personelin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. Kayadibi Mahallesi ve Bölgedeki seralar tedbir amaçlı boşaltılmıştır."

