Dalaman'daki yangında, bitkin halde bulunan kartala tedavi

Süleyman İLTER / KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde geçen hafta çıkan, 400 hektar ormanlık alanın küle döndüğü yangındaki soğutma çalışmaları sırasında bitkin halde bulunan kartal, tedaviye alındı. Dumandan etkilendiği belirlenen kartalın, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi. Dalaman'ın kırsal Karacaağaç Mahallesi'nde geçen 10 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında çıkan yangın; yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıp, Fethiye ilçesine bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve turistik Göcek mahallelerine kadar ulaştı. Alevlerin tehdit ettiği kırsaldaki Taşbaşı ile Kepez mahallelerinde oturanlardan evlerini boşaltmaları istendi. 47 saat süren yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürülürken, yaklaşık 400 hektarlık alan zarar gördü. Yangında, doğal yaşam alanları zarar gören pek çok hayvan da telef oldu, yaralandı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü Kovanlıktepe mevkiinde dün Dalaman Orman İşletme Müdür Yardımcısı Yusuf Çelik ve ekibince yerde bitkin halde hareketsiz yatan kartal farkedildi. Çalışmayı durduran Çelik yaralı kartalı bulunduğu yerden aldı. Alandan uzaklaştırılan kartal tedavisi için Köyceğiz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi. Park Şefi Kazım Palancıoğlu, "Gece yangından kaçamayıp, dumandan etkilendiğini tahmin ediyoruz. Yırtıcı bir tür olan kartal, Gökova Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı. İyileşmesinin ardından tekrar bulunduğu alanının civarında doğaya bırakacağız" dedi. Gökova Hayvan Hastanesi Veteriner Hekimi Göksel Bayramlı, "Yangından etkilenen genç kartal bize getirildiğinde oldukça bitkin bir haldeydi. Yaptığımız tahliller neticesinde kalsiyum, şeker ve oksijeni oldukça düşük, karbondioksit oranı ise yüksek çıktı. Genç kartal beslenememiş. Durumu kritik. Bu tür hayvanlar çok hassas olurlar. İlk 24 saati atlatmaları önemli. Şu an besliyoruz. Daha sonra yapacağımız tetkiklerle vahşi yaşamına ne zaman salınacağına karar vereceğiz" dedi.

