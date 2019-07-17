HABER

Dalaman'daki yangında, bitkin halde bulunan kartala tedavi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 11:41 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde geçen hafta çıkan, 400 hektar ormanlık alanın küle döndüğü yangındaki soğutma çalışmaları sırasında bitkin halde bulunan kartal, tedaviye alındı.

Süleyman İLTER / KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde geçen hafta çıkan, 400 hektar ormanlık alanın küle döndüğü yangındaki soğutma çalışmaları sırasında bitkin halde bulunan kartal, tedaviye alındı. Dumandan etkilendiği belirlenen kartalın, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi. Dalaman'ın kırsal Karacaağaç Mahallesi'nde geçen 10 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında çıkan yangın; yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıp, Fethiye ilçesine bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve turistik Göcek mahallelerine kadar ulaştı. Alevlerin tehdit ettiği kırsaldaki Taşbaşı ile Kepez mahallelerinde oturanlardan evlerini boşaltmaları istendi. 47 saat süren yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürülürken, yaklaşık 400 hektarlık alan zarar gördü. Yangında, doğal yaşam alanları zarar gören pek çok hayvan da telef oldu, yaralandı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü Kovanlıktepe mevkiinde dün Dalaman Orman İşletme Müdür Yardımcısı Yusuf Çelik ve ekibince yerde bitkin halde hareketsiz yatan kartal farkedildi. Çalışmayı durduran Çelik yaralı kartalı bulunduğu yerden aldı. Alandan uzaklaştırılan kartal tedavisi için Köyceğiz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi. Park Şefi Kazım Palancıoğlu, "Gece yangından kaçamayıp, dumandan etkilendiğini tahmin ediyoruz. Yırtıcı bir tür olan kartal, Gökova Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı. İyileşmesinin ardından tekrar bulunduğu alanının civarında doğaya bırakacağız" dedi. Gökova Hayvan Hastanesi Veteriner Hekimi Göksel Bayramlı, "Yangından etkilenen genç kartal bize getirildiğinde oldukça bitkin bir haldeydi. Yaptığımız tahliller neticesinde kalsiyum, şeker ve oksijeni oldukça düşük, karbondioksit oranı ise yüksek çıktı. Genç kartal beslenememiş. Durumu kritik. Bu tür hayvanlar çok hassas olurlar. İlk 24 saati atlatmaları önemli. Şu an besliyoruz. Daha sonra yapacağımız tetkiklerle vahşi yaşamına ne zaman salınacağına karar vereceğiz" dedi.

PARTNERÜnlülerin bu halleri sizi hayrete düşürecek!Ünlülerin bu halleri sizi hayrete düşürecek!
Öldüğü sanılan Hiranur 37 gün sonra yoğun bakımdan çıktıÖldüğü sanılan Hiranur 37 gün sonra yoğun bakımdan çıktı
Terör kurbanı Ayaz, şehit astsubay ile fotoğraf çektirmişTerör kurbanı Ayaz, şehit astsubay ile fotoğraf çektirmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Neymar bombası patladı

Neymar bombası patladı

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika YKS 2019 cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

ÖSYM açıkladı! Erişime açıldı

Kurbanlık hayvan için 'HAYSAG' mobil uygulaması

Kurbanlık hayvanlarla ilgili tüm bilgiler cebinizde olacak

Beşiktaş'taki kazada öldüğü sanılan Hiranur 37 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Öldüğü sanılan Hiranur 37 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Hakkari'de terörist mezarı kimlik tespiti için açıldı

Hakkari'de terörist mezarı kimlik tespiti için açıldı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

DEAŞ'lı kadınların yolculuğu deşifre oldu! Fransa'dan pikapla yola çıkmışlar

DEAŞ'lı kadınların yolculuğu deşifre oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.