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Dalamandaki yangında helikopterler havadan müdahaleye başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 07:45 | Son Güncelleme

Muğla’nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını sabah saatlerinde rüzgarın etkisini kaybetmesi sonucu etkisini düşürürken, helikopterler sorti yapmaya başladı.Dün öğleden sonra Dalaman Karacağaç mahallesinde başlayan ve ardından Fethiye’nin Göcek Mahallesine sıçrayan orman yangını yaklaşık 300 hektarlık alanda etkili oldu.

Muğla’nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını sabah saatlerinde rüzgarın etkisini kaybetmesi sonucu etkisini düşürürken, helikopterler sorti yapmaya başladı.
Dün öğleden sonra Dalaman Karacağaç mahallesinde başlayan ve ardından Fethiye’nin Göcek Mahallesine sıçrayan orman yangını yaklaşık 300 hektarlık alanda etkili oldu. Gece boyunca zaman zaman etkisini arttıran rüzgar nedeniyle sarp arazide gece boyunca devam eden orman yangını sabah saatlerinde rüzgarın dinmesi ile etkisini düşürdü.
Sabah erken saatlerde helikopterlerin sık sık yanan alanlara sorti yapması sonucu yangının ilerlemesi durduruldu. Yangının ormanda oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan kızılçam ormanlık alanlarında yaşam dururken, hala yanan ağaçların olduğu görüldü.
Yanan alanda yaşam mücadelesini kazanan canlılar da vardı. Alevlerden korunan bir kaplumbağa asfalt yol üzerinden tekrar ormanlık alana geçerek gözden kayboldu.

Dalamandaki yangında helikopterler havadan müdahaleye başladı

Dalamandaki yangında helikopterler havadan müdahaleye başladı

Dalamandaki yangında helikopterler havadan müdahaleye başladı

Dalamandaki yangında helikopterler havadan müdahaleye başladı

Dalamandaki yangında helikopterler havadan müdahaleye başladı

Dalamandaki yangında helikopterler havadan müdahaleye başladı

Dalamandaki yangında helikopterler havadan müdahaleye başladı

Dalamandaki yangında helikopterler havadan müdahaleye başladı

Dalamandaki yangında helikopterler havadan müdahaleye başladı

Dalamandaki yangında helikopterler havadan müdahaleye başladı

Dalamandaki yangında helikopterler havadan müdahaleye başladı

Dalamandaki yangında helikopterler havadan müdahaleye başladı

Dalamandaki yangında helikopterler havadan müdahaleye başladı

Dalamandaki yangında helikopterler havadan müdahaleye başladı

Dalamandaki yangında helikopterler havadan müdahaleye başladı

Dalamandaki yangında helikopterler havadan müdahaleye başladı

Dalamandaki yangında helikopterler havadan müdahaleye başladı
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