Dalamanlı öğrencilerin klibi beğeni topladı

Kadir ÖZEN/ DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki bir lisenin öğrencilerinin, öğretmenleriyle birlikte 'Gençlik Haftası' kapsamında 'Deniz Üstü Köpürür' isimli türküyü söylerek çektikleri klip, beğeni topladı.

Dalaman Öztaş Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Gençlik Haftası' kapsamında bir çalışma hazırladı. Dalaman'ın cennet yerleri Sarsala ve Kayacık sahilleri ile Kocagöl'de çekilen klipte öğrenci ve öğretmenler, Ula'nın yöresel eseri 'Deniz Üstü Köpürür' isimli türküyü bölümler halinde sırayla seslendirdi. 8 öğretmen ile 11 öğrencinin söylediği türkü YouTube'da yayınlandı ve büyük beğeni topladı.

Çalışma hakkında bilgi veren müzik öğretmeni Musa Kızılkaya, "Bu tür videoların çevre tanıtımına, öğrenci öğretmen ilişkisine sağladığı faydayı gördüm. Bu nedenle bu projeyi gerçekleştirdik. Projenin gerçekleşmesinde daha çok öğrencilerimizin aktif olmasını istedik. Bu doğrultuda hareket ettiğimde gençlerin bu konuda ne kadar parlak fikirli ve yönlendirildiklerinde ne kadar güçlü olduklarını gördüm. Tanıtım ve eğitim açısından güzel bir video oldu" dedi.

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