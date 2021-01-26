’Dalgakıran’ operasyonunda tutuklu sayısı 49’a yükseldi

Antalya’nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde jandarmanın düzenlediği ‘Dalgakıran’ isimli eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli daha tutuklandı. Operasyon kapsamında tutuklu sayısı 49’a yükseldi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik hakkında gözaltı kararı bulunan 56 kişiye yönelik Alanya’da 23 Manavgat’ta 14 olmak üzere toplam 37 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonlarda 2’si kadın 45 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 423 gram metamfetamin, 288 gram eroin, 80 gram kokain, 840 gram esrar, 36 adet sentetik uyuşturucu, 167 gram kenevir tohumu, 1 hap, 1 uyuşturucu madde öğütmeye yarayan makine, 3 hassas terazi, 1 tabanca ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

20 şüpheli daha tutuklandı

Gözaltına alınan 45 şüpheliden 25’i dün tutuklanırken, bugün ise karakoldaki işlemleri tamamlanan diğer şüpheliler geniş güvenlik önlemi alınarak adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işleminin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen 20 şüpheli de tutuklandı.

7 şüphelinin arandığı belirtildi

Ayrıca soruşturma kapsamında daha önce 4 kişinin daha tutuklandığı 7 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

Diğer yandan jandarma ekiplerinin şüphelilerini adreslerinde kıskıvrak yakalama anı ve uyuşturucu maddeleri bulması kameraya yansıdı.

