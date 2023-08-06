Dalgalar arasında kaldı, ölümle burun buruna geldi! Boğulmaya ramak kala kurtarılan kadın bilincini kaybetti

Kaymakamlık yüksek dalga boyları nedeniyle denize girilmesini yasaklasa da kimileri yasağa aldırmadı ve dalgalarda boğulma tehlikesi geçirdi. İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki o çarpıcı anlar saniye saniye görüntülendi.

DALGA BOYU YÜKSELDİ

Arnavutköy Kaymakamlığı, dalga boyunun yükselmesi nedeniyle cumartesi günü denize girmeyi yasakladı.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU CANKURTARANLAR KURTARDI

Arnavutköy'e bağlı Karaburun ve Yeniköy Mahalleleri sınırlarında bulunan sahil şeridinde uyarılara rağmen denize girenler, dalgalar arasında boğulma tehlikesi atlattı. Dalgalar arasında kalan 9 yaşındaki bir çocuğun cankurtaranlar tarafından kurtarılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

GENÇ KADIN BOĞULMAK ÜZEREYDİ

Akşam saatlerinde de genç bir kadın boğulmak üzereyken sahilde bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Kıyıya çıkarıldığında kendinde olmayan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. O anlar, cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Her iki olayda da kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)