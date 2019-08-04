HABER

Dalgalara kapılan dayı boğuldu, yeğeni son anda kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 22:02 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, denize giren Ümit Demir (35) ile yeğeni Fatih Çakır dalgaya kapıldı. Cankurtaranlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan Ümit Demir hayatını kaybederken, Fatih Çakır'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dalgalara kapılan dayı boğuldu, yeğeni son anda kurtarıldı

Dinçer AKBİR/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, denize giren Ümit Demir (35) ile yeğeni Fatih Çakır dalgaya kapıldı. Cankurtaranlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan Ümit Demir hayatını kaybederken, Fatih Çakır'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde Kandıra Cebeci sahilinde meydana geldi. Sahilde güneşlenen Ümit Demir ve yeğeni Fatih Çakır bir süre sonra denize girdi. Suya girdikten kısa süre sonra çırpınmaya başlayan dayı ve yeğenini görenlerin ihbarı üzerine sahildeki Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi'ne (KOSKEM) bağlı cankurtaranlar hemen suya girerek Ümit Demir ve Fatih Çakır'ı sahile çıkardı.
Dayı ve yeğeni yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ümit Demir hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Fatih Çakır'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
SABAH SAATLERİNDE DENİZ GİRMEK YASAKLANMIŞ
Bu arada, sabah saatlerinde denizin dalgalı olması nedeniyle Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal tarafından tüm Karadeniz sahillerinde denize girmenin yasaklandığı öğrenildi. Jandarma ve KOSKEM ekiplerinin sahillerde bilgilendirme yapmasına rağmen, birçok vatandaşın yasağı umursamayarak denize girdiği belirlendi.

FOTOĞRAFLI

Sokaklar boşaldı, plajlar dolduSokaklar boşaldı, plajlar doldu
Yüzmenin yasaklandığı denize giren dayı öldü, yeğeni hastanelik olduYüzmenin yasaklandığı denize giren dayı öldü, yeğeni hastanelik oldu
Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldıElini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Denizde korkutan kaza! 'Yara almadan atlatmamız büyük bir mucizeydi'

Denizde korkutan kaza! 'Yara almadan atlatmamız büyük bir mucizeydi'

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: ABD ve Rusya ile paylaştık

Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: ABD ve Rusya ile paylaştık

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon!

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon!

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kurşunlanan sürücü duvara çarparak durabildi!

Balıkesir'de yolcu otobüsünde yanarak can veren oğluna ve kardeşine son bakış!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.