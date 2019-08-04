Dalgalara kapılan dayı boğuldu, yeğeni son anda kurtarıldı

Dinçer AKBİR/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, denize giren Ümit Demir (35) ile yeğeni Fatih Çakır dalgaya kapıldı. Cankurtaranlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan Ümit Demir hayatını kaybederken, Fatih Çakır'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Kandıra Cebeci sahilinde meydana geldi. Sahilde güneşlenen Ümit Demir ve yeğeni Fatih Çakır bir süre sonra denize girdi. Suya girdikten kısa süre sonra çırpınmaya başlayan dayı ve yeğenini görenlerin ihbarı üzerine sahildeki Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi'ne (KOSKEM) bağlı cankurtaranlar hemen suya girerek Ümit Demir ve Fatih Çakır'ı sahile çıkardı.

Dayı ve yeğeni yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ümit Demir hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Fatih Çakır'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

SABAH SAATLERİNDE DENİZ GİRMEK YASAKLANMIŞ

Bu arada, sabah saatlerinde denizin dalgalı olması nedeniyle Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal tarafından tüm Karadeniz sahillerinde denize girmenin yasaklandığı öğrenildi. Jandarma ve KOSKEM ekiplerinin sahillerde bilgilendirme yapmasına rağmen, birçok vatandaşın yasağı umursamayarak denize girdiği belirlendi.

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