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Dalgalarla boğuştular, 6 saat hiç durmadan 14 kilometre yüzdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 12:46 | Son Güncelleme

Bursa’da yüzme havuzunda tanışıp grup olan 50’li yaşlardaki amatör 4 yüzücü 6 saatte Armutlu’dan Mudanya’ya yüzdü.

Bursa’da yüzme havuzunda tanışıp grup olan 50’li yaşlardaki amatör 4 yüzücü 6 saatte Armutlu’dan Mudanya’ya yüzdü. İstanbul boğazının neredeyse 9 katı mesafedeki 14 kilometreyi 6 saatte hiç durmadan yüzerek geçen amatör yüzücüler kendilerini plajda bekleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve vatandaşlar tarafından büyük bir coşku ile karşılandı.
Mudanya Belediyesi tarafından organize edilen Mudanya Mütarekesinin 97. yılı kutlamaları etkinlikleri çerçevesinde bu yıl 13. Mütareke su oyunları açık deniz yüzme etkinliği düzenlendi. Mudanya ilçesindeki bir yüzme havuzunda tanışıp grup olan ve yaşları 37 ile 50 arasında değişen 4 amatör yüzücü etkinlik kapsamında Armutlu’dan Mudanya’ya kadar yüzerek bir ilki gerçekleştirdi.
Mudanya Kaymakamlığının talimatı ile 4 amatör yüzücüye güzergah boyunca Sahil Güvenlik ekipleri de eşlik etti. Sabahın ilk saatlerinde Sahil Güvenlik botu ile Mudanya’dan Armutlu kıyılarına getirilen yüzücüler burada bottan suya indi.
Saat 08:20’de Mudanya’ya doğru kulaç atmaya başlayan yüzücüler havanın fırtınalı olması nedeniyle de zaman zaman dalgalarla mücadele etmek zorunda kaldı. Suya girmeden önce kramp girmesini engellemek için bol bol muz yiyen yüzücülere Sahil Güvenlik botundan da zaman zaman pet şişe ile su gönderildi. Mudanya açıklarında geldiklerinde rüzgarın şiddetini iyice arttırması sonucu dalgaları geçmekte iyice zorlanan yüzücüler rotalarını sağa kaydırıp dalgaları yatay geçmek izin fazladan 3 kilometre daha yüzerek Mudanya Mütareke evi önündeki sahile ulaştı. Sporcuları sudan çıktıklarında büyük bir coşku ile karşılayan Mudanya halkı amatör sporculara şampiyon olmuş gibi boyunlarına çiçek takıp madalya ile ödüllendirdi.
Grubun en yaşlısı Serdar Çakmak, "4 yüzücünün 4’ünün de amatör olduğunu belirterek, "Hepimiz ferdi yüzücüyüz. Hiçbirimizin bir kulüple alakası yok. Kendim 50 yaşındayım, bu yaşta bir hedefim vardı. Gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" dedi.
Konuşması sırasında duygulanan Çakmak gözyaşlarına boğuldu. 41 yaşındaki Özgür Has "Hedefimiz 4 saatti. Fakat akıntı tahmin ettiğimiz gibi olmadı. 14 kilometre yüzmek zorunda kaldık 6 saatte tamamlayabildik" dedi.
47 yaşındaki Alper Ataker organizasyonun uluslararası bir yarış haline getirilmesini istediklerini söyledi. Bu parkurun daha önce hiç denenmediğini belirten Akater, "Bunun denenmesi gerekiyordu. Sağolsun Sahil Güvenlik Komutanlığımızın da katkısıyla bunu başardık. Organizasyonun uluslararası yüzme maratonu haline gelmesi için ilk adımı atmış olduk" dedi.
37 yaşındaki Gücan Türel ise "Bir hedefimiz vardı. Bunu başardık. Buranın çok iyi bir kulvar olduğunu tespit etmiş olduk. İnşallah uluslararası bir yarış haline gelir" diye konuştu.
Amatör sporculara çeşitli hediyeler takdim eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da parkuru başarıyla geçtikleri için amatör sporcuları tebrik etti. Organizasyonun Uluslararası bir maraton haline gelmesi için gerekli işlemleri başlatacaklarını belirten Türkyılmaz, Mudanya’da bir ilki daha gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Dalgalarla boğuştular, 6 saat hiç durmadan 14 kilometre yüzdüler

Dalgalarla boğuştular, 6 saat hiç durmadan 14 kilometre yüzdüler

Dalgalarla boğuştular, 6 saat hiç durmadan 14 kilometre yüzdüler

Dalgalarla boğuştular, 6 saat hiç durmadan 14 kilometre yüzdüler

Dalgalarla boğuştular, 6 saat hiç durmadan 14 kilometre yüzdüler

Dalgalarla boğuştular, 6 saat hiç durmadan 14 kilometre yüzdüler

Dalgalarla boğuştular, 6 saat hiç durmadan 14 kilometre yüzdüler

Dalgalarla boğuştular, 6 saat hiç durmadan 14 kilometre yüzdüler

Dalgalarla boğuştular, 6 saat hiç durmadan 14 kilometre yüzdüler

Dalgalarla boğuştular, 6 saat hiç durmadan 14 kilometre yüzdüler

Dalgalarla boğuştular, 6 saat hiç durmadan 14 kilometre yüzdüler

Dalgalarla boğuştular, 6 saat hiç durmadan 14 kilometre yüzdüler

Dalgalarla boğuştular, 6 saat hiç durmadan 14 kilometre yüzdüler

Dalgalarla boğuştular, 6 saat hiç durmadan 14 kilometre yüzdüler

Dalgalarla boğuştular, 6 saat hiç durmadan 14 kilometre yüzdüler

Dalgalarla boğuştular, 6 saat hiç durmadan 14 kilometre yüzdüler

Dalgalarla boğuştular, 6 saat hiç durmadan 14 kilometre yüzdüler

Dalgalarla boğuştular, 6 saat hiç durmadan 14 kilometre yüzdüler

Dalgalarla boğuştular, 6 saat hiç durmadan 14 kilometre yüzdüler

Dalgalarla boğuştular, 6 saat hiç durmadan 14 kilometre yüzdüler

Dalgalarla boğuştular, 6 saat hiç durmadan 14 kilometre yüzdüler

Dalgalarla boğuştular, 6 saat hiç durmadan 14 kilometre yüzdüler

Dalgalarla boğuştular, 6 saat hiç durmadan 14 kilometre yüzdüler

Dalgalarla boğuştular, 6 saat hiç durmadan 14 kilometre yüzdüler

Dalgalarla boğuştular, 6 saat hiç durmadan 14 kilometre yüzdüler

Dalgalarla boğuştular, 6 saat hiç durmadan 14 kilometre yüzdüler

Dalgalarla boğuştular, 6 saat hiç durmadan 14 kilometre yüzdüler

Dalgalarla boğuştular, 6 saat hiç durmadan 14 kilometre yüzdüler

Dalgalarla boğuştular, 6 saat hiç durmadan 14 kilometre yüzdüler
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