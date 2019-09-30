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Dalgıçlar, Akdeniz foku yaşam alanlarını inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 18:36 | Son Güncelleme

SAD Proje Koordinatörü Cem Orkun Kıraç: - "Akdeniz foku, Antalya'da falezlerin altında insanlarla birlikte yaşama tutunan ender bir canlıdır. Nesli tehlike altında olan bir tür"

Antalya'da dalgıçlar, nesli tehlike altında olan Akdeniz foklarının yaşama alanları olan falezlerdeki mağaralarda inceleme yaptı.

Muratpaşa Belediyesi, TED Antalya Koleji ve Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) tarafından imzalanan protokol kapsamında, nesli "kritik derecede tehdit altında tür" olarak sınıflandırılan Akdeniz fokunun korunması ve tanıtımı için üç dalgıçtan oluşan ekip, fokların yavrulama ihtimali bulunan falezlerdeki mağaralara girerek incelemelerde bulundu.

Grup adına gazetecilere açıklama yapan SAD Proje Koordinatörü Cem Orkun Kıraç, falezlerde 5 ya da 6 Akdeniz fokunun bulunduğunu söyledi.

Falezlerde yer alan fokların dişi olduğunu tahmin ettiklerini dile getiren Kıraç, Türkiye'deki 100 foktan 15'inin Antalya'da olduğunu düşündüklerini belirtti.

Akdeniz fokunun dünya genelinde insanlardan, şehirlerden uzakta yaşadığına dikkati çeken Kıraç, "Akdeniz foku, Antalya'da falezlerin altında insanlarla birlikte yaşama tutunan ender bir canlıdır. Nesli tehlike altında olan bir tür. Dünyada 750 civarında olan bu türün 100'ü Türkiye'de bulunuyor. Bunun bilicinde olarak bu projeyi başlattık." diye konuştu.

Fokların avcılıktan ya da kasıtlı öldürmeden yok olmadığını vurgulayan Kıraç, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 30 yıldır yaptığımız gözlemler, bu hayvanların yaşam alanlarının daralmasıyla alakalı. Neslin devamı için betonlaşmamış, el değmemiş alanlar bırakmamız lazım. Mağaralarına girmemek gerekiyor. Gezi tekneleri, dalış firmalarının çok dikkat etmesi lazım. Mağaraların dışında, denizde yüzmek, kano yapmak serbest. Bizim uyarımız, fok yavrulama alanlarına girilmemesi."

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akdeniz foku Antalya Cem Orkun Kıraç falezler

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