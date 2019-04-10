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Dalgıçlar Bodrum'da deniz dibi temizliği yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 18:14 | Son Güncelleme

Gölköy'de düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, denizden 289 kilogram atık çıkardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinde, denizden kısa sürede 289 kilogram atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesince, "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği, Gölköy Mahallesi açıklarında gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Dalış Timi'nde görevli 10 kişilik dalgıç ekibi, Gölköy plajında deniz dibi temizliği yaptı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmada denizden, aralarında metal, plastik ve cam atıkların da olduğu 289 kilogram atık çıkarıldı.

Bazı teknelerin de destek verdiği etkinlikte çıkartılan atık malzemeler bir süre sahilde sergilendi. Cinslerine göre ayrıştırılan atıklar daha sonra geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

Etkinliğe katılan öğrencilere de atıkların çevreye verdiği zararlar hakkında bilgi verildi.

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