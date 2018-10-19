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Dalgıçlar, Van Gölü'nde temizlik yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 14:25 | Son Güncelleme

VAN Gölü'nde dalgıçlar tarafından dip temizliği yaptı.

Dalgıçlar, Van Gölü'nde temizlik yaptı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Gölü'nde dalgıçlar tarafından dip temizliği yaptı. Dalgıçların gölün dibinden çıkardığı araç lastiği, rayı parçaları, gemilerden kopan demir parçalar, ambalaj, pet ve cam şişe gibi atıklar şaşkınlık yarattı.
Van Gölü ekosisteminin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, gölde yüzey temizliği ile birlikte dip temizliği de yapıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Van Gölü İyileştirme Müdürlüğü tarafından görevlendirilen profesyonel dalgıçlar, haftanın belirli günleri gölde dalış yaparak dipte biriken çöpleri ve atıkları topluyor. Gölün dibinde en fazla araç lastiği, rayı parçaları, gemilerden kopan demir parçalar, ambalaj, pet ve cam şişe gibi atıklarla karşılaştıklarını belirten dalgıçlar, ağır olan çöpleri ise ipe bağlayarak kıyıya çıkarıyor. Merkez Tuşba ilçesinin İskele Mahallesi kıyıları, İpek Yolu sınırları içerisinde bulunan Van Kalesi'ne yakın sahiller ile Edremit ilçesi kıyılarında dalış yapan dalgıçlar, çıkardıkları çöp ve atıklarla gölün korunmasına ciddi katkı sağlıyor.
'GÜNDE 1,5 TON ÇÖP TOPLANIYOR'
Dalgıçların Van Gölü'nde günde ortalama 1,5 ton çöp ve atık topladığını belirten Deniz Süpürgesi Kaptanı Fikret Yayla, "Belli aralıklarla su altı radarlarımızdan bakarak gölün dip kısmında biriken çöpleri topluyoruz. Bugün de dalgıç ekibimizle bir sürpriz yaşadık ve yaklaşık olarak 2 metre uzunluğunda plastik bir kayık tespit ederek kıyıya çıkarttık. Yaptığımız düzenli temizlik çalışmaları sonucunda geçen yıllara oranla bu yıl gölümüzdeki çöp oranı azaldı. Ama halkımızın daha duyarlı olması gerekiyor. Özelikle kıyı kesimlerde ciddi oranda çöp atılıyor. Lütfen katı atıklarımızı göle atmayalım. Van Gölü hep mavi kalsın, kirlenmesin" dedi.
Denizcilik Lisesi öğrencisi Mustafa Ramazan Bedir ise Van Gölü'ndeki çevre temizliğine herkesin katkı sunması gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemiz ve ilimiz açısından son derece önemli olan Van Gölümüzü kirletmememiz gerekir. Zaman zaman Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalara şahit oluyoruz. Bu gölümüz için son derece önemlidir. Duyarlılıklarından dolayı Belediye yetkililerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Dalgıçlar, Van Gölü'nde temizlik yaptıDalgıçlar, Van Gölü'nde temizlik yaptıDalgıçlar, Van Gölü'nde temizlik yaptıDalgıçlar, Van Gölü'nde temizlik yaptı

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