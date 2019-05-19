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Dalgıçlardan deniz dibinde '19 Mayıs' kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 14:56 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 9 dalgıç, deniz dibinde 'Samsun'a çıkışın 100'üncü yılında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz' yazılı dövizi açıp, Türk bayraklarıyla geçiş yaptı.

Dalgıçlardan deniz dibinde '19 Mayıs' kutlaması

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 9 dalgıç, deniz dibinde 'Samsun'a çıkışın 100'üncü yılında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz' yazılı dövizi açıp, Türk bayraklarıyla geçiş yaptı.
Fethiye'deki dalış merkezinde görevli 9 dalgıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılını Dalyan Koyu açıklarında dalış yaparak, kutladı. Dalgıçlardan 3'ü, bir araya getirildiğinde 'Samsun'a çıkışın 100'üncü yılında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz' yazan dövizleri açtı. Diğer dalgıçlar ise su altındaki pankartın önünde Türk bayraklarıyla 'tören geçişi' yaptı. Dalış merkezinin sahibi dalgıç Önder Diktaş, Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Dalgıçlardan deniz dibinde '19 Mayıs' kutlamasıDalgıçlardan deniz dibinde '19 Mayıs' kutlamasıDalgıçlardan deniz dibinde '19 Mayıs' kutlaması

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