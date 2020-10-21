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Dalgın sürücü çocuğun önündeki bisikleti ezerek yoluna devam etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 16:05 | Son Güncelleme

Bartın’da yol kenarında oturan bir çocuğun önündeki bisikleti ezip geçen sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Bartın’da yol kenarında oturan bir çocuğun önündeki bisikleti ezip geçen sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O sırada bisikletinin yanında oturan çocuk ise büyük korku yaşadı. O anlar bir binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay Bartın Çaydüzü Mahallesinde meydana geldi. Çevrede oturan çocukların gün boyu bisiklete binip oyunlar oynadıkları 77 nolu sokakta yaşanan olayda yoldaki bisikleti fark etmeyen dalgın sürücü bisikleti ezip geçti.
Yol kenarında ve bisikletinin hemen yanında oturan 6 yaşındaki Utku Yalçın isimli çocuk ise o anları büyük korku ve şaşkınlık içinde izledi. Olay anı kameralara saniye saniye yansırken sürücünün hiçbir şey olmamışçasına yola devam etmesi iste şaşkınlığa neden oldu.
Aracın ezdiği bisiklet kullanılamaz hale gelirken aracında lastiklerinden biri patladı. Ezdiği bisiklete rağmen durmayan sürücü iddialara göre birkaç yüz metre ileride lastiğinin patladığını fark edince durdu.
Aynı sokakta oturan çocuklar duydukları ses üzerine sokağa koştuklarını bisikleti ezen aracın yola devam ettiğini ve birkaç yüz metre ileride lastiklerinin patladığını anlayınca durduğunu belirttiler.
Aracın ezdiği bisikletin sahibi olan henüz 6 yaşındaki Utku Yalçın isimli çocuk ise o anları, “Bisiklet buradaydı ben burada oturuyordum. Araba buradan geldi bisikletin tekerleğini lop diye ezdi. Bu yamuldu, adamın tekerleği patladı. Adam daha oraya kadar gaza bastı gitti” diyerek anlattı.

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