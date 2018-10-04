DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'de mayhoş tadı, iri taneleri, dayanıklılığı dolayısıyla tercih edilen ve bu yıl yaklaşık 50 bin ton rekolte beklenen Hicaz cinsi narın büyük bölümü yurt dışına gönderilecek.

Kentte nar yetiştiriciliği daha çok iklim, arazi, toprak yapısına göre Pamukkale, Buldan, Güney, Sarayköy ve Merkezefendi ilçelerinde yapılıyor.

Kentte 25 bin 641 dekar alanda dikili narın hummalı hasadı başladı. Bölgede bu sezon 1 milyon 659 bin 772 ağaçtan yaklaşık 50 bin ton nar elde edilmesi bekleniyor.

Ülkede nar üretiminin yüzde 15'inin karşılandığı Denizli'de hasat dönemi elde edilen verim, çiftçinin yüzünü güldürdü. Çevreye duyarlı metotla üretilen ve hijyenik şartlarda hazırlanan narın yüzde 70 ila 80'i başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere Irak ve İran gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Tadı, rengi, dayanıklılığı ve aroması nedeniyle diğerlerinden farklılık gösteren Hicaz narı, ihracatçı firmaları tarafından yoğun talep görmeye başladı.

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- "Tamamı kesim başlamadan dalında ihracatçıya satıldı"