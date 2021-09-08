Dalış için Türkiye'ye geldi, gördüğü manzaraya hayran kaldı

Arkadaşı Halil Dural ile Edirne'nin Enez ilçesine gelen Beyer, dalgıç eğitmenleri eşliğinde 1 saat Enez açıklarında dalış yaptı. Beyer, dalışın ardından Saros Körfezi'ne hayran kaldığını, deniz altının çok güzel olduğunu söyledi.

HIRVATİSTAN VE MISIR'DA DA DALIŞ YAPMIŞ

Hırvatistan ve Mısır'da daha önce dalış yaptığını anlatan Beyer, "İlk defa Enez'e geliyorum, çok hoşuma gitti. Su, sualtı görüntüleri ve balıklar çok güzel. Herkese tavsiye ederim" dedi.

HER YIL GELİYOR

Dural ise her yıl Enez'e dalış için geldiğini, bu sene Alman arkadaşını da getirdiğini belirtti.

Enez'in denizinin çok güzel ve temiz olduğunu anlatan Dural, özellikle ilçenin tarihini anlatan batık ve su altındaki heykellerin, balıklarla muhteşem görüntüler oluşturduğunu ifade etti.

AA

