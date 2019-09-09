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Dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Kadın Azmağı'nda dalış yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 11:31 | Son Güncelleme

SERBEST dalışta dünya ve Türkiye rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen, çevre kirliliğine dikkat çekmek için Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde dalış gerçekleştirdi.

Dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Kadın Azmağı'nda dalış yaptı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- SERBEST dalışta dünya ve Türkiye rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen, çevre kirliliğine dikkat çekmek için Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde dalış gerçekleştirdi. Dalış yaptığı Kadın Azmağı'ndaki kirliliğe dikkat çeken Ercümen, "Ekolojik dengeyi koruyup, gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor" dedi.
Muğla Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği, 'Sakin şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde önemli bir çevre etkinliği düzenledi. Milli sporcu Şahika Ercümen, su altı bitki örtüsü zenginliğiyle dikkat çeken, elle tutulabilecek hissi veren balık ve kaplumbağalarıyla doğal akvaryum görüntüsü oluşturan Kadın Azmağı için dalış gerçekleştirdi. Ercümen, "Azmak Nehri gerek doğası ve su üstüyle inanılmaz bir cennet. Buraya çok fazla ziyaretçi geliyor. Suyun altı güzel olduğu kadar kirlenmeye yüz tutmuş. Plastik şişelerin yanı sıra aklımıza gelmeyecek atıklar bulunuyor. Özenli ve korunaklı yaklaşmamız gerekiyor. Ekolojik dengesini koruyup, gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Su inanılmaz derecede soğuk" dedi.
Muğla Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Murat Günay ise "Kadın Azmağı'nın ekolojik denge olduğunu göstermek için bu etkinliği düzenledik. Muhteşem doğanın korunması için farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Kadın Azmağı'nda dalış yaptıDalış rekortmeni Şahika Ercümen, Kadın Azmağı'nda dalış yaptıDalış rekortmeni Şahika Ercümen, Kadın Azmağı'nda dalış yaptıDalış rekortmeni Şahika Ercümen, Kadın Azmağı'nda dalış yaptı

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