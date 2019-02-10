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Dalış sırasında kalp krizi geçirip öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2019 16:04 | Son Güncelleme

 BALIKESİR’in Avşa Adası açıklarında deniz kestanesi çıkarmak için yaptığı dalış sırasında kalp krizi geçiren Ümit Demirel (42), hayatını kaybetti.

Dalış sırasında kalp krizi geçirip öldü

Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Avşa Adası açıklarında deniz kestanesi çıkarmak için yaptığı dalış sırasında kalp krizi geçiren Ümit Demirel (42), hayatını kaybetti.
Olay, dün Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası açıklarında meydana geldi. Adada yaşayan, Erdek- Adalar arasında sefer yapan bir gemide çalışan Ümit Demirel, bir arkadaşıyla birlikte bindiği botla denize açıldı. Bir süre sonra Demirel, deniz kestanesi çıkarmak için dalgıç kıyafetiyle dalış yaptı. Demirel uzun süre su altında kalınca, bottaki arkadaşı şüphelendi. Arkadaşı, hava hortumuyla Demirel'i baygın halde yukarı çekip, bota aldı. Avşa Adası iskelesine getirilen Ümit Demirel, çağırılan sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
​İlk belirlemelere göre Demirel’in su altında kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ümit Demirel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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