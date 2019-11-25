Dalış turizminin değişmeyen adresi "Kaş"

İSTANBUL (AA) - ŞEBNEM COŞKUN / ÖZGE ELİF KIZIL - Çeşitli dalış etkinlikleriyle her yıl on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kaş, son yıllarda dalış turizminin değişmeyen adresi oldu.

Temiz ve berrak bir denize sahip olan Kaş, zengin bir su altı flora ve faunasıyla da dalış tutkunlarını büyülüyor.

Dalış turizmi için batırılan uçak gibi resiflere dalış yapan yerli ve yabancı turistler, farklı türlerdeki deniz canlılarını da görerek su altı dünyasının güzelliklerini keşfediyor.

Dalış eğitmeni ve rehber dalıcı Murat Draman, dalış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Kaş-Kekova'nın Deniz Koruma Alanı içinde yer aldığını hatırlattı.

Draman, bu bölgede hem dalış yaptıklarını hem bilim adamlarına yardım ettiklerini hem de doğayı takip ederek içinde yer almaya çalıştıklarını belirtti.

Felsefelerinin "Kabarcık bırak, hiçbir şey alma" olduğunu aktaran Draman, dalgıçların burada adeta sembiyotik bir hayat içinde olduklarını anlattı.

İnsanların su altı konusundaki bilgilerini de arttırıp, zarar vermeden bu özel bölgeyi kullanmalarını ve sürdürülebilir bir şekilde turizmin gelişmesini istediklerini dile getiren Draman, "Koruma alanı Kaş için çok büyük bir fırsat turizm açısından ama bunun hakkını vermek lazım." dedi.