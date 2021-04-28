Dallas'tan Golden State Warriors'a 30 sayı fark

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Dallas Mavericks Chase Center'da karşılaştığı Golden State Warriors'ı 133-103'lük skorla mağlup ederek, 34. galibiyetini elde etti.

Dallas'ta Luka Doncic 39 sayı, 8 asist ve 6 ribaundla yıldızlaşırken, Tim Hardaway Jr., Dorian Finney-Smith ve Nicolo Melli de 13'er sayı ile takımının galibiyetinde rol oynadı.

Bu sezonki 31. yenilgisini alan Golden State'te ise Stephen Curry'nin 27 ve Mychal Mulder'in 26 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'DE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI ŞÖYLE:

Charlotte Hornets: 104 - Milwaukee Bucks: 114

Boston Celtics: 115 - Oklahoma City Thunder: 119

Indiana Pacers: 112 - Portland Trail Blazers: 133

Toronto Raptors: 103 - Brooklyn Nets: 116

Houston Rockets: 107 - Minnesota Timberwolves: 114

Golden State Warriors: 103 - Dallas Mavericks: 133

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAFLAR: İHA

