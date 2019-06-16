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'Dalsın Kızlar' projesiyle kadınlar su altındaki plastik poşet ve pet şişeleri temizleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 15:41 | Son Güncelleme

ANKARA'da yaşayan dalış eğitmeni Gaye Dülger (44) ile beraberindeki kadınlar, 'Dalsın Kızlar' projesi kapsamında 19- 21 Temmuz tarihleri arasında Marmaris'te yapacakları dalış ile su altındaki plastik poşet ve pet şişeleri temizleyecek.

'Dalsın Kızlar' projesiyle kadınlar su altındaki plastik poşet ve pet şişeleri temizleyecek

Selen YALAZ- Nesrin AYDIN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da yaşayan dalış eğitmeni Gaye Dülger (44) ile beraberindeki kadınlar, 'Dalsın Kızlar' projesi kapsamında 19- 21 Temmuz tarihleri arasında Marmaris'te yapacakları dalış ile su altındaki plastik poşet ve pet şişeleri temizleyecek.
Dalış eğitmeni Gaye Dülger, su altı dünyası ile kadınları tanıştırmak için 'Dalsın Kadınlar' etkinliği düzenliyor. 'Dünya Kadınlar Dalış Günü' olarak kutlanan 19-21 Temmuz tarihleri arasında Marmaris'te düzenlenecek dalış etkinliğine sadece kadınlar katılacak. Kadınlar dalış sırasında ayrıca, su altındaki plastik poşet ve pet şişeleri de temizleyecek.
'DUYURUSUNU YAPMAYA BAŞLADIK'
Gaye Güler, Marmaris'te gerçekleşecek etkinliğe sadece kadınların katılacağını söyledi. Etkinliğe katılmak isteyenler için özel bir internet sayfası hazırlanacağını kaydeden Dülger, "Şu anda 'Dalsın kızlar' etiketiyle sosyal mecralarda duyurusunu yapmaya başladık. Bu web sitesinde iletişim bilgileri olacak. Konuyla ilgili bilgi almak isteyenler, organizasyonun nasıl olduğunu ve katılım şartlarını öğrenmek isteyenler bize direkt ulaşabilirler" dedi.
YAŞ SINIRI 15
Su altı dalışları için üst yaş sınırı olmadığını ifade eden Dülger, "Dalış yapabilmek için Türkiye için sınır 15 yaş. Bizim ülkemizde 14 yaşını doldurmuş, 15 yaşından gün almış olmak, ilk dalışı yapmak için yeterli. Daha sonra da istediğiniz yaşa kadar devam edebiliyorsunuz. Üst sınırımız hep sağlıkla ilgili " diye konuştu.
'HEDEF, DALIŞ YAPMAMIŞ KADINLARIN BİZİMLE OLMASI'
Dalış yapacak kadınların sayısı için bir kota koymadıklarını belirten Dülger, "Asıl hedefimiz hiç dalış yapmamış, buna henüz cesaret edememiş ya da bir şekilde vaktini ayarlayamamış kadınların o gün bizimle birlikte olması. Naylon torbalar, pet şişeler, denizlere atılan atıklar, kanayan yaramız. Her dalışımızda bir yerlerden bir şeyler muhakkak topluyoruz" şeklinde konuştu.
SU ALTINDAKİ NAYLON POŞET VE PET ŞİŞELERE DİKKAT
Dalışlarında özellikle naylon poşet ve plastik pet şişelere dikkat çeken Gaye Dülger, şöyle konuştu:
"Geçen hafta bir su altı biyoloğu arkadaşımla güney sahillerinde dalıştaydık ve birkaç mağaraya girip bir araştırma dalışı yaptık ve öyle enteresan ki sualtı hiç tahmin edemeyeceğiniz yerlerde naylon poşetler, pet şişeler var. Zaten naylon torbalar, pet şişeler denizlere atılan atıklar kanayan yaramız. Her dalışımızda bir yerlerden bir şeyler muhakkak topluyoruz. Maalesef hep insan sebebiyle oluşmuş atıklar, ama sadece bu amaçla gittiğimiz dalışlarımız da var."
DALIŞ YAPAN KADIN SAYISI AZ
Türkiye'de dalgıç sayısı içerisinde kadınların oranının çok düşük olduğunu vurgulayan Dülger, "Kızlar dalsın' istiyoruz. Çünkü bizim kızlar çok az dalış yapıyor. Ben sektör içerisinde yaklaşık 20 yıldır varım. Son 10 seneden fazladır dalış eğitmenleri yetiştiriyorum. Yetiştirdiğim yüzlerce dalış eğitmenlerinin yüzde 10’u, hatta yüzde 5’i kadınlar maalesef. Sektöre profesyonel olarak da katabildiğimiz fazla kadın yok. Öyle olduğu için ben bunu biraz ilerletmek istiyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

'Dalsın Kızlar' projesiyle kadınlar su altındaki plastik poşet ve pet şişeleri temizleyecek'Dalsın Kızlar' projesiyle kadınlar su altındaki plastik poşet ve pet şişeleri temizleyecek'Dalsın Kızlar' projesiyle kadınlar su altındaki plastik poşet ve pet şişeleri temizleyecek'Dalsın Kızlar' projesiyle kadınlar su altındaki plastik poşet ve pet şişeleri temizleyecek

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