HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. “Daltonlar” çetesi operasyonunda 44 tutuklama

“Daltonlar” çetesi operasyonunda 44 tutuklama

19.02.2021 19:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucu yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ‘’Daltonlar’’ çetesi şüphelisi 45 kişiden 44’ü tutuklandı.İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 9 aylık teknik takibin ardından İstanbul merkezli Muş, Kırklareli, Tekirdağ ve Kastamonu illerinde 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti.

İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucu yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ‘’Daltonlar’’ çetesi şüphelisi 45 kişiden 44’ü tutuklandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 9 aylık teknik takibin ardından İstanbul merkezli Muş, Kırklareli, Tekirdağ ve Kastamonu illerinde 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti. “Daltonlar” diye bilinen uyuşturucu çetesine mensup 59 şüpheliden 45 kişi yakalanarak emniyete getirilmiş, buradaki işlemlerin ardından da adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 44’ü tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İlk göz ağrım''İlk göz ağrım'
Son Dakika: Manisa’da geri dönüşüm fabrikasında yangınSon Dakika: Manisa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Instagram hikaye indirmeInstagram hikaye indirme

En Çok Okunan Haberler

Ölüm uykusuna dalarak intihar eden doktorla ilgili yeni gelişme

Ölüm uykusuna dalarak intihar eden doktorla ilgili yeni gelişme

Eskişehir'deki kan donduran aile katliamıyla ilgili yeni gelişme

Eskişehir'deki kan donduran aile katliamıyla ilgili yeni gelişme

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yeni imaj için kesenin ağzını açmış! Son hali şoke etti

Yeni imaj için kesenin ağzını açmış! Son hali şoke etti

Erdoğan ile İmamoğlu arasında sürpriz görüşme!

Erdoğan ile İmamoğlu arasında sürpriz görüşme!

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

19 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

19 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: Çukurca'daki askeri birliğe roketli taciz ateşi

Son Dakika: Çukurca'daki askeri birliğe roketli taciz ateşi

TBMM'ye sunulan İstanbul deprem raporunda korkutan ayrıntılar

TBMM'ye sunulan İstanbul deprem raporunda korkutan ayrıntılar

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpası' soruşturmasında yeni iddianame

'FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpası' soruşturmasında yeni iddianame

Telefonuna gelen o mesaj yüzünden 2 bin 300 lira dolandırıldı

O mesaj yüzünden 2 bin 300 lira dolandırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.