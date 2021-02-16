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  4. "Daltonlar" olarak bilinen uyuşturucu çetesi çökertildi

"Daltonlar" olarak bilinen uyuşturucu çetesi çökertildi

16.02.2021 12:34 | Son Güncelleme:
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İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu çetelerine yönelik düzenlenen operasyonun detayları oryaya çıktı.

İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu çetelerine yönelik düzenlenen operasyonun detayları oryaya çıktı. “Daltonlar” olarak bilinen uyuşturucu çetesine mensup 59 şüpheliden 45 kişinin yakalandığı belirtildi.
Edinilen bilgilere göre İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 9 aylık teknik takibin ardından İstanbul merkezli Muş, Kırklareli, Tekirdağ ve Kastamonu illerinde 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti.
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu çetelerine yönelik düzenlenen operasyonun detayları belli oldu. “Daltonlar” diye bilinen uyuşturucu çetesine mensup 59 şüpheliden 45 kişinin yakalandığı duyurulan operasyonda, aranan şüphelilerden 8’inin başka bir soruşturma nedeniyle cezaevinde olduğu anlaşıldı. Geri kalan 51 şüphelinin yakalanması için 39 ayrı adreste 150 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, örgüt üyeleri H.İK., E.Ö., ve örgüt lideri konumunda bulunan S.G.’nın da aralarında olduğu 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 692 gram Sentetik Kannabinoid, uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 11 bin 700 lira para ele geçirildi. Polis, firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi.

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