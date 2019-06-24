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Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nden 20 römork atık çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 12:19 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde Köyceğiz Gölü ile Dalyan Kanalı'nda yapılan su altı temizliğinde yaklaşık 20 traktör römorku atık çıkarıldı.

Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nden 20 römork atık çıkarıldı

Selen YALAZ/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde Köyceğiz Gölü ile Dalyan Kanalı'nda yapılan su altı temizliğinde yaklaşık 20 traktör römorku atık çıkarıldı.
Ankara'da faaliyet gösteren dalış merkezi ile Dalyan'da bulunan su ürünleri kooperatifi koordinesinde, 17-18 Haziran tarihlerinde Köyceğiz Gölü ile gölü Akdeniz'e bağlayan Dalyan Kanalı'nda su altı temizliği yapıldı. Kanalda 30, gölde ise 20 dalgıcın katılımıyla gerçekleştirilen temizlik çalışması 3 gün sürdü. Dalgıçlar, 2 ile 6 metre derinlikte yapılan çalışmada cam ve plastik şişe, halat, battaniye, araç lastiği, halı, masa, sandalye gibi atıklar çıkardı. Sandallarla kıyıya getirilen atıklar, traktör römorklarına yüklenerek götürüldü. Sudan 20 traktör römorku atık çıkarıldı.
Su altı temizliğini koordine eden ve uzman dalgıçlarıyla temizliğe destek veren dalgıç eğitmen eğitmeni ve su altı rehber eğitmeni Gaye Dülger, bütün dünyanın su altının temizliği için büyük bir mücadele içinde olduğunu belirtti. Dülger, havada solunan oksijenin yüzde 70'nin su altında üretildiğini belirterek şöyle dedi:
"Su altı temizliklerinde hep umuyoruz ki çok az atık çıksın ama her defasında fileleri dolduruyoruz. Maalesef hep insan nedeniyle oluşmuş atıklar. Naylon poşetler, pet şişeler ve diğer tüm atıklar kanayan yaramız. Su altına ve doğaya çok büyük zararlar veren bu kirlilikle mücadele edebilmek, su altının ve su altındaki canlılığın korunmasına destek verebilmek için Profesyonel Dalış Eğitmenleri Birliği'nin temiz ve sağlıklı okyanus gezegenleri vizyonuyla tüm dünyada gerçekleştirdiği 'Project Aware' projesinin yürütücülüğünü yapıyoruz. Bu proje kapsamında su altının temiz kalması ve insanların bununla ilgili bilinçlendirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

FOTOĞRAFLI

Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nden 20 römork atık çıkarıldıDalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nden 20 römork atık çıkarıldıDalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nden 20 römork atık çıkarıldı

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