Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nden 20 traktör atık çıktı

Üç gün süren çalışma kapsamında dalgıçlar, su altından cam ve plastik şişe, halat, battaniye, araba lastiği, halı, masa, sandalye gibi bazı atıklar çıkarıldı. Sandallarla kıyıya getirilen yaklaşık 20 traktör römorku atık, belediye ekiplerince alındı.

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) tarafından, Dalyan İztuzu Turizm Tanıtım Derneğinin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, dalgıçlar temizlik yaptı. Etkinliğe, DALKO ve su altı sporları kulüplerinden dalgıçlar ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinden 30 dalgıç katıldı.

Hem yüzeysel hem de dip temizliği yaptıklarını ifade eden Yalılı, "Üç günlük temizlik kanalın ve gölün tamamen temizlenmesine yetmiyor. Mümkün de değil ama bir farkındalık yaratmak için buna başladık." diye konuştu.

Ankara'daki bir dalış merkezi ve su altı spor kulübünün yetkilisi Gaye Dülger ise iki gün Dalyan Kanalı, bir gün de Köyceğiz Gölü olmak üzere 3 gün temizlik yaptıklarını aktardı.

"Su altından çıkanlar maalesef bizi yine şaşırtmadı ve çok üzdü. Ancak bu konuda duyarlılığın arttığını görüyoruz." diyen Dülger, kimyasal atıkların su altı canlılığına zarar verdiğine dikkati çekti.

Dülger, özellikle plastik ve lastik ağırlıklı deterjan atıkları gibi maddelerin su altında tahribata neden olduğunu anlattı.

