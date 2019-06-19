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Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nden 20 traktör atık çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 19:39 | Son Güncelleme

Muğla'nın Ortaca ilçesinde dalgıçların yaptığı çalışmayla kanaldan ve gölden, cam ve plastik şişe, halat, battaniye, masa, sandalye gibi atıklar çıkarıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nden dalgıçlar tarafından 20 traktör atık çıkarıldı.

Ekosistemin korunması amacıyla Köyceğiz Gölü'nü, caretta carettalarıyla ünlü İztuzu Plajı'na bağlayan 12 kilometrelik Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde dip temizliği yapıldı.

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) tarafından, Dalyan İztuzu Turizm Tanıtım Derneğinin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, dalgıçlar temizlik yaptı. Etkinliğe, DALKO ve su altı sporları kulüplerinden dalgıçlar ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinden 30 dalgıç katıldı.

Üç gün süren çalışma kapsamında dalgıçlar, su altından cam ve plastik şişe, halat, battaniye, araba lastiği, halı, masa, sandalye gibi bazı atıklar çıkarıldı. Sandallarla kıyıya getirilen yaklaşık 20 traktör römorku atık, belediye ekiplerince alındı.

DALKO Başkanı Arif Yalılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek nesillere güzel bir doğa bırakmak amacıyla dip temizliği etkinliğini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hem yüzeysel hem de dip temizliği yaptıklarını ifade eden Yalılı, "Üç günlük temizlik kanalın ve gölün tamamen temizlenmesine yetmiyor. Mümkün de değil ama bir farkındalık yaratmak için buna başladık." diye konuştu.

Ankara'daki bir dalış merkezi ve su altı spor kulübünün yetkilisi Gaye Dülger ise iki gün Dalyan Kanalı, bir gün de Köyceğiz Gölü olmak üzere 3 gün temizlik yaptıklarını aktardı.

"Su altından çıkanlar maalesef bizi yine şaşırtmadı ve çok üzdü. Ancak bu konuda duyarlılığın arttığını görüyoruz." diyen Dülger, kimyasal atıkların su altı canlılığına zarar verdiğine dikkati çekti.

Dülger, özellikle plastik ve lastik ağırlıklı deterjan atıkları gibi maddelerin su altında tahribata neden olduğunu anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
atık Dalyan Muğla temizlik

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