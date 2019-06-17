Dalyan Kanalı'nda su altı temizliği

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı'nda eko sistemin korunması amacıyla dalgıçlar tarafından su altı temizliği yapıldı.

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) tarafından Dalyan İztuzu Turizm Tanıtım Derneğinin desteğiyle düzenlenen etkinlikte, dalgıçlar temizlik yaptı. Etkinliğe, DALKO ve su altı sporları kulüplerinden dalgıçlar ile 7'si Muğla Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli yaklaşık 30 dalgıç katıldı.

Dalgıçlar tarafından su altından cam ve plastik şişe, halat, battaniye, lastik, masa, sandalye gibi çeşitli atıklar çıkarıldı.

DALKO Başkanı Arif Yalılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin eko sisteminin korunması ve gelecek nesillere güzel bir doğa bırakmak gerektiğini söyledi.

Dalyan Kanalı'nda başlattıkları su altı temizlik çalışması ile doğanın korunması için farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden Yalılı, "Bu organizasyon Dalyan Kanalı'nı temizlemeye yetmez ancak bunun ilk adımını attık. Etkinlik üç gün sürecek. Son gün Köyceğiz Gölü'nde temizlik yapacağız. Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalı bir bütün. Dalyan'da dalış organizasyonu yapan ekip arkadaşlarımız da katkıda bulundu. Daha büyük organizasyonlarla çalışmamız devam edecek." dedi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç Burhan Ayhan ise davet üzerine temizlik çalışmasına katıldıklarını belirtti.

Aşırı kirlilikle karşılaşmadıklarını belirten Ayhan, çöplerin çöp tenekelerine atılması çağrısında bulundu.

