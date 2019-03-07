HABER

Damacana dolusu sahte alkol ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 12:09 | Son Güncelleme

Gaziantep’te kaçak içki imalathanesine yapılan polis baskınında damacana içerisinde toplam 3 bin 229 litre sahte içki ele geçirildi.

Damacana dolusu sahte alkol ele geçirildi

Gaziantep’te kaçak içki imalathanesine yapılan polis baskınında damacana içerisinde toplam 3 bin 229 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol imalathanesi olarak kullanılan bir depoya baskın düzenlendi. Operasyonda polis ekipleri, onlarca damacana içerisinde bulunan toplam 3 bin 229 litre sahte alkol ele geçirdi. Ekipler, imalathanede yaptıkları aramalarda ise 90 litre etil alkol, 3 litre anason, bin adet içki şişesi etiketi, bin 116 adet boş şişe, 2 bin 700 adet kapak, 3 adet fiber tank, 1 adet alkol karıştırma aparatı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi

Damacana dolusu sahte alkol ele geçirildi

Damacana dolusu sahte alkol ele geçirildi

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Bilecik’te trafik kazası, 5 kişi yaralandıBilecik’te trafik kazası, 5 kişi yaralandı
Başkent’te iki belediye otobüsü çarpıştı: 5 yaralıBaşkent’te iki belediye otobüsü çarpıştı: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın, "Fuhuş için geldim" dedi

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın: Fuhuş için geldim

Cezaevinde bıçaklı kavga! Uzman Çavuş şehit oldu

Cezaevinde şoke eden olay! Uzman Çavuş şehit oldu

Özel öğrenci yurdunda skandal iddia! ‘Kameralar önünde yapmam’ diyerek…

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.