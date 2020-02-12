HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Damacanaya idrarını yaptığı iddia edilmişti! İzmir'deki iğrenç görüntülerin ardından o sucu konuştu

Damacanaya idrarını yaptığı iddia edilmişti! İzmir'deki iğrenç görüntülerin ardından o sucu konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 11:48 | Son Güncelleme

İzmir'in Buca ilçesinde, apartman dairesine sipariş üzerine su getirdikten sonra müşteriden aldığı boş damacanaya, asansörde idrarını yaptığı iddia edilen Emre A., savcılıkta ifade verdi. İdrarını damacananın içine değil, asansörün zeminine yaptığını, kokuyu önlemek amacıyla da damacananın içindeki suyu yere döktüğünü söyleyen Emre A.'nın, "Bütün gün çok çalışmıştım, dinlenmeye ve mola vermeye fırsatım olmamıştı, bu yüzden çok sıkışmıştım" dediği öğrenildi.

Damacanaya idrarını yaptığı iddia edilmişti! İzmir'deki iğrenç görüntülerin ardından o sucu konuştu

Buca'nın Evka 1 Mahallesi'nde bulunan toplu konuttaki daireden, telefonla damacana su sipariş edildi. Bunun üzerine firmadan eve su getiren ve adının Emre A. olduğu tespit edilen kişi, ödeme sonrası bina sakininden boş damacanayı aldı. Asansöre binen Emre A., iddiaya göre, burada idrarını yaptı. Asansörden inen Emre A., binadan ayrıldı. Bir süre sonra asansöre binip, idrar kokusu alarak, rahatsız olan bina sakinleri, kamera kayıtlarını izledi. Asansör kamerasına yansıyan görüntülerde sucunun, arkasını dönüp, boş damacanayı önüne aldığı ardından da ters çevirdiği anlar yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan ve binlerce kişi tarafından izlenen görüntüler, sucunun önce damacananın içine idrarını yaptığı, ardından da bunu yere döktüğü şeklinde yorumlandı ve tepki çekti.

'DAMACANANIN İÇİNE YAPMADIM'

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüdeki Emre A. hakkında, 'Hayasızca hareketler' suçundan soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Emre A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Emre A., ifadesinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakılırken, savcılığın talebi üzerine Sulh Ceza Mahkemesi'nin de kararıyla görüntülere erişim engeli kondu. Emre A.'nın verdiği ifadede ise, "Bütün gün çok çalışmıştım, dinlenmeye ve mola vermeye fırsatım olmamıştı. İdrarımı damacanaya yapmadım, asansörün zeminine yaptım. Belki bir nebze de olsa kokuyu önler diye damacananın içinde kalan suyu zemine döktüm" dediği öğrenildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
PARTNER Tosuncuk Mehmet Aydın ile ilgili bomba iddia! Eğer doğruysa... Tosuncuk Mehmet Aydın ile ilgili bomba iddia! Eğer doğruysa...
Motosikletli kuryenin korkunç ölümü kameradaMotosikletli kuryenin korkunç ölümü kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Damacana izmir Buca sucu

En Çok Okunan Haberler

Hamile olduğu anlaşılınca...

Hamile olduğu anlaşılınca...

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

CHP itiraz etmişti! Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar

CHP itiraz etmişti! Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı hakkında ilk kez konuştu

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı hakkında ilk kez konuştu

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personel alıyoruz

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personel alıyoruz

İğrenç olay! Anne kızının yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

İğrenç olay! Anne kızının yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

İBB Meclisi'nde 'İmamoğlu küfür etti' iddiası! Ortalık karıştı

İBB Meclisi'nde 'İmamoğlu küfür etti' iddiası! Ortalık karıştı

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merter'de motosikletli kuryenin korkunç ölümü kamerada

Motosikletli kuryenin korkunç ölümü kamerada

Kulağı kesilen köpek için sosyal medyadan yapılan çağrı yanıt buldu

Kulağı kesilen köpek için sosyal medyadan yapılan çağrı yanıt buldu

Doktoru ve öğretmeni darp edenlere hapis cezası

Doktoru ve öğretmeni darp edenlere hapis cezası

Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker açıklaması

Van'da itfaiye eri hala bulunamadı! Valilikten çığ açıklaması

Van'da itfaiye eri hala bulunamadı! Valilikten açıklama

Adana'da ilginç olay... Kız arkadaşının evi sanıp başka daireye 11 el ateş etti

Kız arkadaşının evi sanıp başka daireye ateş etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.