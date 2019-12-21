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Damada çekilen kredi yüzünden bir oğlunu öldürüp diğer iki oğlunu yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 16:55 | Son Güncelleme

Osmaniye’de eniştesine çektiği kredi yüzünden tartıştığı üç oğlunun üzerine tabanca ile kurşun yağdıran baba, bir oğlunu öldürdü diğer iki oğlunu ağır yaraladı.

Osmaniye’de eniştesine çektiği kredi yüzünden tartıştığı üç oğlunun üzerine tabanca ile kurşun yağdıran baba, bir oğlunu öldürdü diğer iki oğlunu ağır yaraladı. Adliyeye sevk edilen adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez Kurtuluş mahallesi Kuzey çevre yolunda oto kurtarıcı işletmeciliği yapan Ahmet Çokan (66) ile oğulları İsmail Çokan (42),Hüseyin Çokan (35) ve Muhammet Çokan (32) aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Ahmet Çokan silahına sarılarak üç oğluna kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Babalarının silahından çıkan kurşunlarla yaralanan üç kardeş, ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan İsmail Çokan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki kardeşin ise sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan baba Ahmet Çokan, Emniyet Müdürlüğünde ki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan olay ile ilgili ayrıntılar, Ahmet Çokan’ın ifadelerinin ardından ortaya çıktı. İddiaya göre, katil zanlısı baba Ahmet Çokan, beraber çalıştığı oğullarına vinç ve kurtarıcı alarak işlerini ayırdı. Bir süre sonra işleri iyi gitmeyen oğulları, Ahmet Çokan’dan kredi çekmesini istedi. Ahmet Çokan ise kredi çekmeyi reddederek çekeceği kredi miktarı kadar oğullarına para yardımı yaptı. Bir süre sonra ise Ahmet Çokan’ın kızı babasından 30 Bin TL kredi çekmesini talep etti. Ahmet Çokan da krediyi çekip damadına verdi. Bunu duyan üç kardeş ile babalarının arasında tartışma başladı. Zaman zaman tartışan baba ve oğullarının arası iyice açıldı. Yine iddiaya göre olay günü üç kardeş, babalarının yaşadığı eve gelip huzursuzluk çıkararak Ahmet Çokan’ın evde olmadığı sırada annelerini darp etti. Bunu duyan Ahmet Çokan, evine gelirken kuzey çevre yolu üzerinde bulunan oto kurtarıcı işletmesinin yakınlarında oğullarıyla karşılaştı. Aralarında önce tartışma çıktı, ardından ise tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet Çokan üzerinde bulunan tabancasına sarılarak üç oğluna kurşun yağdırdı. Bir oğlunu öldüren iki oğlunu da ağır yaralayan Ahmet Çokan’ın enişteye çekilen kredi yüzünden oğullarıyla arasının açılması sonrası yaşanan bu gelişmeler üzerine kendisini kaybettiği iddia edildi.
Ağır yaralı olan Muhammet Çokan ve Hüseyin Çokan’ın hastanede tedavisi sürüyor.

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