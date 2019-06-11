HABER

Damada Çin işkencesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 17:07 | Son Güncelleme

Bursa’da dünya evine giren damat, evlendiğine adeta pişman oldu.

Damada Çin işkencesi

Bursa’da dünya evine giren damat, evlendiğine adeta pişman oldu. Gelin alma merasiminde damada yapılan şakalar "yok artık" dedirtti.
İznik ilçesinde Fatma Nur Gül ile dünya evine giren Sercan Balta’yı evlendiğine pişman ettiler. Damat Balta, gelin alma sırasında arkadaşlarının yaptığı şakalar sebebiyle zor anlar yaşadı. Anadolu kültürünün değişmez bir parçası olan gelenek renkli görüntülere sahne oldu. İşkenceyi aratmayan şakalara maruz kalan damadın başında yumurta kıran arkadaşları, ağzına ise bebek emziği verdi. Başına yemeni bağlayan damat, göbek atmaktan da geri kalmadı. Bebek bisikleti sürüp halatla gelin arabasını çeken damadın üstü başı yırtıldı. Eğlence sonunda yıkanması için hamama götürülen damat, sonunda dama çıkarak geline aşkını ilan etti.

Damada Çin işkencesi

Damada Çin işkencesi

Damada Çin işkencesi

Damada Çin işkencesi

Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
Hatay’da motosikletin çalınma anı kameradaHatay’da motosikletin çalınma anı kamerada
Karacabey’e bayram tatilinde ziyaretçi akınıKaracabey’e bayram tatilinde ziyaretçi akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Bir ailenin korkulu rüyası oldu! Her gün biri nöbet tutuyor

Bir ailenin korkulu rüyası oldu! Her gün biri nöbet tutuyor

Tatilde görüntülendiler! Silikon taktırdı iddiası

Tatilde görüntülendiler! Silikon taktırdı iddiası

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya Gazipaşa'da, Suriyelilerin plajlara alınmaması kararı veto edildi

Belediye meclisi Suriyelilere plaj yasağı getirmişti! Belediye başkanı son sözünü söyledi

Kastamonu'da korkutan hortum

Korkutan hortum! Vatandaşlara uyarı

İstanbul'da, genç kadın çocuklarının gözleri önünde öldürüldü

Üç çocuğunun gözleri önünde vahşice öldürüldü! Katili çocuklar söyledi

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

Karlov suikasti davasında 'abi'nin eşine elektronik kelepçe takılacak

Karlov suikasti davasında yeni gelişme

Saunada yangın çıkınca peştemalle havuza sığındılar

Saunada yangın çıkınca peştemalle havuza sığındılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.