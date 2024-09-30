Damada jet hızında tahliye! Galip Ensarioğlu, kızının hırsızlıktan tutuklanıp serbest bırakılan eşiyle gündemde: 'Siyasi baskı' iddiasına yanıt verdi

Narin Güran cinayeti tüm Türkiye'nin yüreğini yakarken yaptığı bir açıklamayla okları üzerine çeken Galip Ensarioğlu'nun damadına ışık hızında tahliye kararı, 'siyasi baskı' iddialarını beraberinde getirdi.

30 MİLYON LİRALIK KRİPTO VURGUNU

İstanbul’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 30 milyon liralık kripto para dolandırıcılığı ve bilişim sistemlerini bozarak hırsızlık yaptıkları belirlenen çete üyelerine yönelik operasyon yaptı.

ENSARİOĞLU'NUN DAMADI DA ARALARINDA

Gözaltına alınan isimler arasında AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun damadı Mutlu Akbulut'un da olduğu ortaya çıktı. Sorguları tamamlanan zanlılar, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcılarca ifadesi alınan Mutlu Akbulut tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza sorgu hakimliğine sevk edildi.



Galip Ensarioğlu

ÖNCE TUTUKLANDI

Hakimlikçe ifadesi alınan Mutlu Akbulut, "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, suç gelirlerinin aklanması, suçtan elde edilen gelirle mal varlığı edinilmesi" suçlarından tutuklandı.

JET HIZINDA TAHLİYE EDİLDİ

Akbulut, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Sözcü'nün haberine göre; aynı gün nöbetçi asliye ceza hakimliğine itiraz edilmesi üzerine, Akbulut 24 saat geçmeden serbest bırakıldı.

'SİYASİ BASKI' İDDİASI! GALİP ENSARİOĞLU'NDAN YANIT GELDİ

Tahliye kararının perde arkasında 'siyasi baskı' olduğu iddiaları ortaya atıldı. İddiaya Galip Ensarioğlu'ndan yanıt geldi. Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar'a konuşan Ensarioğlu "Kendisi kızımın eşi. Şikâyet üzerine gözaltına alındı. İki gün gözaltında kaldı. Ancak şikâyet eden şahıs şikayetini geri aldı. Bunun üzerine damadım serbest bırakıldı. Normalde gözaltına dahi alınmaması gereken bir konuydu" dedi.

Ensarioğu “Damadınızın serbest kalması için yargıya müdahale ettiniz mi?” sorusuna ise “Ben yargıya niye müdahale edeyim? Buna ne gerek var? Söyledim ya zaten, gözaltına dahi alınmamalıydı” şeklinde yanıt verdi.

NARİN GÜRAN'IN AİLESİ İÇİN SÖYLEDİKLERİ ÇOK TARTIŞILMIŞTI

8 yaşındaki Narin Güran'ın Diyarbakır'da korkunç bir şekilde öldürülmesi üzerine Galip Ensarioğlu, Narin'in ailesi hakkında yaptığı açıklamayla tartışmaların odağı olmuştu. Aileyle 40 yıllık dostluğunun olduğunu ifade eden Ensarioğlu, "Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var" diyerek tartışmaların fitilini ateşlemişti.