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Damada “pompalı tüfek" takan şahıs: Pişman değilim, aklım yapamadıklarımda

07.12.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü’de gerçekleştirilen düğünde takı töreninde damada pompalı tüfek takan şahıs, "Pişman değilim, aklım yapamadıklarımda hala" dedi.

Beylikdüzü Gürpınar’da bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğün töreninde takı merasimi başladığı sırada damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı silahı damadın boynundan geçirmişti.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından damada silahı takan Onur İlkan Demirkol ile İbrahim Mendeşağu’ya 944’şer lira para cezası kesildi.

"ŞAKA OLARAK TAKTIM"

Düğünde arkadaşına pompalı tüfek takan Onur İlkan Demirkol, silahı taktığı için pişman olmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

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"Evet ben taktım. Bizde geleneksel olarak ayva, elma, emzik takarlar. Biz de pompalı tüfek düşündük şaka olarak taktım. Sosyal medyaya düşmüş yanlış yorumlamışlar. Pişman değilim.

"AKLIM HALA YAPAMADIKLARIMDA"

Aklım hala yapamadıklarımda. Silah emniyette. Para cezası kesildi 944 lira. Damada para da taktım, cezayı da ödedim. Karakoldan aradılar silahı teslim ettim. Damat kabul etmedi iade etti. ’Bu büyük dedi’ bana. Kötü bir şey yok. Şiddete biz de karşıyız. Şaka amaçlıydı" (İHA)

Takı töreninde damada pompalı tüfek taktılar! Görülmemiş düğünTakı töreninde damada pompalı tüfek taktılar! Görülmemiş düğün


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Beylikdüzü
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