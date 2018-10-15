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Damada takı diye egzoz taktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 23:56 | Son Güncelleme

NİĞDE’de bir düğünde damadın arkadaşları evlenen çifte egzoz ve yangın tüpü armağan etti.  Niğde’de bir düğün salonunda yapılan törenle Sevda Veziroğlu ile Onur Turgut  dünya evine girdi.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de bir düğünde damadın arkadaşları evlenen çifte egzoz ve yangın tüpü armağan etti.

Niğde’de bir düğün salonunda yapılan törenle Sevda Veziroğlu ile Onur Turgut dünya evine girdi. Damadın arkadaşları takı töreni sırasında, davetlilerin şaşkın bakışları altında genç çifte egzoz ve yangın tüpü armağan etti. Damadın arkadaşı ve olayın fikir babası Ömer Yücel, Dinamit Gençlik adı altında gruplarının olduğunu ve grup üyesi 8 arkadaşın birbirlerini çok sevdiğini söyledi. Geçen yıl bir başka arkadaşlarının düğününde de yangın tüpü hediye ettiklerini belirten Yüce, "Farklı ve eğlenceli bir şey ortaya koymak için bunu yaptık. Onur kardeşimiz arabaları çok seviyor. Ona da arabasıyla ilgili olarak egsoz taktık. Yangın tüpü de grubumuzun simgesi haline geldiği için yanında onu da verdik. Kardeşimiz çok sevindi ve çok eğlenceli dakikalar yaşadık. Herkes çok eğlendi. Grubumuzdaki tüm arkadaşlarımız evlenince farklı hediyeler vereceğiz. Kardeşimize bir ömür boyu Dinamit Gençlik grubu olarak mutluluklar diliyoruz" dedi.

ARABAMA TAKTIRACAĞIM

Durum karşısında şaşkına dönen damat Onur Turgut, "Hiç böyle bir hediye beklemiyordum. Ahmet abimize yangın tüpü taktıklarında ben de vardım. Ama bana böyle bir hediye vereceklerini beklemiyordum. Egsozu arabama taktıracağım. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Damadın arkadaşları daha sonra taktıkları egzoz ve yangın tüpü ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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