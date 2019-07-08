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Damada takı yerine sarımsak taktılar

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.07.2019 15:29 | Son Güncelleme

Dünya’da en kalitelisinin Kastamonu Taşköprü’de yetiştiği ve bölge halkının beyaz altın olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağı düğün takısı oldu.Geçtiğimiz gün dünya evine giren Hüseyin Yıldırım ve Ayşenur Yıldız çiftinin Kastamonu Taşköprü’de ki düğününde ilginç bir takı olayı gerçekleşti.

Damada takı yerine sarımsak taktılar

Dünya’da en kalitelisinin Kastamonu Taşköprü’de yetiştiği ve bölge halkının beyaz altın olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağı düğün takısı oldu.
Geçtiğimiz gün dünya evine giren Hüseyin Yıldırım ve Ayşenur Yıldız çiftinin Kastamonu Taşköprü’de ki düğününde ilginç bir takı olayı gerçekleşti. Damat Hüseyin Yıldırım’ın iş arkadaşı Cihan Özdemir düğünün yapıldığı salonda takı merasiminin başlamasının ardından sıranın kendisine gelmesiyle birlikte daha önceden hazırladığı onlarca sarımsaktan oluşan takıyı damadın boynuna taktı. Salonu dolduran misafirlerin ayakta alkışladığı bu durum karşısında damat Hüseyin Yıldırım’da "kışlık sarımsak çıktı" şeklinde cevap vererek takı için Cihan Özdemir’e teşekkür etti.

Damada takı yerine sarımsak taktılar

Damada takı yerine sarımsak taktılar

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