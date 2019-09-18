HABER

Damada yapmadıklarını bırakmadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 12:21 | Son Güncelleme

Bilecik’te düğün öncesinde damat Ali Osman Çelikel’e arkadaşları tarafından yapılan şakalar görenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.Bilecik’te Tülay Güner ile Ali Osman Çelikal çifti hafta sonu dünya evine girdi.

Bilecik’te düğün öncesinde damat Ali Osman Çelikel’e arkadaşları tarafından yapılan şakalar görenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.
Bilecik’te Tülay Güner ile Ali Osman Çelikal çifti hafta sonu dünya evine girdi. Düğün günü takı merasiminde damadın arkadaşları ilk olarak damada bulaşık önlüğü taktı. Ardından damada sırasıyla bebek bezi ve ayva takılırken ağzına da emzik sokuldu. Geline de merdane veren damadın arkadaşları, şakalarına düğün gecesinde de devam etti. Evlerinin önünde damada yapmadıklarını bırakmayan arkadaşlar, ilk olarak gecenin bir vakti evin önünde küçük tüp yardımıyla damada menemen yaptırdı, daha sonra bir leğenin içinde kendi çoraplarını yıkadı. Son olarak arkadaşları ile evinin önünde çiftetelli oynayan damat daha sonra evine gidebildi.

"Bizde adet böyle"
Damat Ali Osman Çelikal, Gülümbe köyünde adetlerinin böyle olduğunu anlatarak tüm arkadaşlarının aynı şekilde bu geleneklerden geçtiğini söyledi.

Damada yapmadıklarını bırakmadılar

Damada yapmadıklarını bırakmadılar

Damada yapmadıklarını bırakmadılar

Damada yapmadıklarını bırakmadılar

Damada yapmadıklarını bırakmadılar

Damada yapmadıklarını bırakmadılar

Damada yapmadıklarını bırakmadılar

Damada yapmadıklarını bırakmadılar

Damada yapmadıklarını bırakmadılar

Damada yapmadıklarını bırakmadılar

Damada yapmadıklarını bırakmadılar

Damada yapmadıklarını bırakmadılar

Damada yapmadıklarını bırakmadılar

Damada yapmadıklarını bırakmadılar

Damada yapmadıklarını bırakmadılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Tuzla'da yangın paniği! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında dumanlar yükseliyor

Tuzla'da yangın paniği!

99/4 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Hatay'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İki aile birbirine girdi! 3 ölü, 3 yaralı

Son dakika! MSB duyurdu: Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Şans Topu sonuçları 18 Eylül: Devirli ikramiyeye ilgi büyük (MPİ canlı çekiliş)

Devirli ikramiye için çekiliş yapılıyor!

Son dakika! İstanbul merkezli eş zamanlı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.