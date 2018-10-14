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Damada yumurtalı, unlu, emzikli "eziyet"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 15:19 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde, gelin alma sırasında damada yapılan şakalar renkli görüntülere sahne oldu

Bursa'nın İznik ilçesinde, gelin alma sırasında yapılan "işkence"yi andıran şakalar, damada zor anlar yaşattı.

İznik'in asırlık geleneklerinde yer alan damada yönelik şakalar, Zehranur Uğur ile dünya evine giren Mustafa Ünal'ın, gelin alma eğlencesinde de yaşandı.

Arkadaşlarının damada yaptıkları şakalarla renkli görüntüler ortaya çıktı. Gelin alma sırasında 25 yaşındaki damat Mustafa Ünal'ın kafasında yumurtalar kırıldı, başından aşağıya un döküldü.

Ağzına emzik verilen damat, daha sonra koli bandı ile bağlanarak bir masanın üzerinde oynatıldı.

Bir aracın üzerine çıkıp arkadaşları tarafından hazırlanan "Evlilik kuralları"nı geline okuyan damat, şakaların ardından hamama götürüldü.

Çift daha sonra yapılan törenle evlendi.

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Bursa damat düğün

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