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Damadı evini yakan kayınvalide: Korkumdan evime gelemiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 10:33 | Son Güncelleme

Samsun'da damadı Ali Peltel tarafından evi ateşe verilerek kundaklanan Münevver Yıldız (75), "Korkumdan evime gelemiyorum, canımız tehlikede' dedi.

Damadı evini yakan kayınvalide: Korkumdan evime gelemiyorum

Olay, 29 Eylül gecesi yaşandı. Münevver Yıldız'ın kiracı olarak yaşadığı İlkadım ilçesi İsyasyon Mahallesi'ndeki evinde gece yarısı yangın çıktı. İhbar üzerine gelen iftaiye ekiplerince söndürülen yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden evi, Münevver Yıldız'ın kızının boşanma aşamasındaki eşi Ali Peltek'in kundakladığı saptandı. Tutuşturduğu gazete kağıtlarını pencereden içeri attığı belirlenen Peltek, gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyedede mahkemece tutuklandı.

'KORKUMDAN EVİME GELEMİYORUM'

Olaydan sonra komşusunun yanına sığınan Münevver Yıldız, "75 yaşındayım, benim gücümden ne olur? Azıcık iteklesen düşerim. Ona olan korkumdan evime gidip, oturamıyorum. Yaşlı bir teyzenin yanına yerleştim, hem onun işlerine yardımcı oluyorum hem de yaşantımı sürdürüyorum" dedi. Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son kavgalarından sonra kızımı evden attı. Kızım yanıma geldi. Sonrasında gelip, bizi baltayla tehdit etti. 'Keseceğim sizi, buradan cenazeniz çıkacak' gibi sözlerle tehdit etti, biz aldırış etmedik. Havalandırmak için açtığım pencere boşluğundan eve yanıcı madde atarak, yangın çıkardı."

YARDIM BEKLİYOR

Yıldız, "Hasarlı eşyalarımı onaracak gücüm yok. Nasıl idare edeceğimi bilmiyorum. Bu ay kiramı dahi ödeyemedim. Şimdilik bakımını yaptığım yaşlı teyzenin yanında kalıyorum. Yardıma ihtiyacım var' dedi.

(DHA)

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