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Damadı tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti

16.11.2020 14:48 | Son Güncelleme:
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Bilecik’te damadı tarafından vurularak ağır yaralanan Abdullah Duman hayatını kaybetti.Alınan bilgilere göre;, Bilecik’te 2019 yılında Onur Acar ile dünya evine giren Cemile Nur Acar, geçimsizlikten dolayı eşine boşanma davası açtı.

Bilecik’te damadı tarafından vurularak ağır yaralanan Abdullah Duman hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre;, Bilecik’te 2019 yılında Onur Acar ile dünya evine giren Cemile Nur Acar, geçimsizlikten dolayı eşine boşanma davası açtı. Bugün Bilecik Adliye Sarayında görülen duruşma sonrası Onur Acar, Bilecik Adliye Sarayı yanındaki Cumhuriyet Meydanı’nda eşi Cemile Nur ve kayınpederi Abdullah Duman’a pompalı tüfek ile kurşun yağdırdı. Baba kızı ağır yaralayan Onur Acar, polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Ağır yaralan baba ve kızı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen baba kurtarılamadı.
Öte yandan Cemile Nur Acar’ın ağır yaralı olduğu, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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