Damadı ve kardeşini yaralayan sanığın yargılandığı dava

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada tartıştığı damadı ile kardeşini yaralayan sanık hakim karşısına çıktı.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Fahrettin Kerim, müştekiler İrfan S, Sezgin S. ve Seçkin S. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Öldürme kastının olmadığını savunan Özel, kızı ve damadının boşanacağını öğrendiğinde ilk başta olaya müdahil olmadığını ancak daha sonra okuduğu boşanma dilekçesinde ses ve görüntü kayıtlarının olduğunu öğrendiğini ifade ederek olaydan kuşkulandığını söyledi.

Damadının sosyal medya hesaplarına baktığında ilginç videolar gördüğünü anlatan Özel, "Tüm bunlardan damadım Seçkin'in aile mahremiyetini de ihlal edeceğini düşündüm, korkutmak istedim. Olay günü pompalı tüfeğimle damadımın iş yerine gittim. En azından bu olayın ciddiyetini anlamasını istedim. Öldürmek gibi bir kastım yoktu." dedi.

Özel, "Pompalı tüfekte domuz kurşunu olan fişekler olduğu halde bunları çıkardım, yerine kuşları korkutmak için attığım küçük saçmalı fişekleri koydum. Dükkana girdim, Seçkin beni görünce kaçmaya çalıştı. Ben de ayaklarına ateş ettim. O kaçtı gitti. O arada Seçkin'in kardeşi Sezgin üzerime geldi. Üzerime gelmesin diye ayaklarına ve yere doğru ateş ettim." şeklinde savunma yaptı.