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  4. Damadı yaralayan kardeşi tutuklandı

Damadı yaralayan kardeşi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 19:42 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde düğünde havaya silahla ateş ederken damat olan kardeşini yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, Birecik ilçesine bağlı Ekenek kırsal mahallesinde yaşandı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde düğünde havaya silahla ateş ederken damat olan kardeşini yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Birecik ilçesine bağlı Ekenek kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, akrabası olan kız ile evlenen Mehmet Yılmaz, düğünde silahla havaya ateş açan kardeşi H.Y.’nin silahından çıkan mermi ile yaralandı. Yaralı damat, olay yerine giden ambulansla ilk önce Birecik Devlet Hastanesine, oradan da durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. H.Y. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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