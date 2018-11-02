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Damadın beline 5 kiloluk pet şişede yoğurt bağladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 15:27 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinin kırsal mahallesinde unutulmaya yüz tutmuş bir etkinlik hayata geçirildi.

Bahattin ALBAYRAK NAZİLLİ (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Nazilli ilçesinin kırsal mahallesinde unutulmaya yüz tutmuş bir etkinlik hayata geçirildi. Damat, gelini deveyle alıp şehir turu attırdı. Beline bağlanan 5 kiloluk pet şişeye yoğurt ve su konan damadın, göbek atarak şişedekini ayrana çevirmesi de düğüne katılanları eğlendirdi. Kırsal Arslanlı Mahallesi sakini olan Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. bünyesinde şoför Hüseyin Balcı, yörede unutulan bir geleneği canlandırdı. Gelin Cansu Can'ı deveyle baba ocağından alan damat Hüseyin balcı'nın davul- zurna eşliğinde deveyle mahallede tur attı, ardından düğün salonuna getirildi. Gelini deve üstünde görenler tebessüm ederek fotoğraf çekti. Düğün öncesi damadın göbeğine 5 kiloluk pet şişe bağlandı. İçine yoğurt ve su konuldu. Göbek sallayıp oynayan damat, şişedeki yoğurt ve suyu çalkalayarak ayrana dönüştürdü. Ayrıca yine kurulan ocakta, damada patates kızartması yaptırıldı. Sonrasında gelin ve damat da salona girdi. Düğüne Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, Aydın Büyükşehir Belediye İmar A.Ş'den mesai arkadaşları, Balcı ve Can ailesinin yakınları katıldı.

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