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Damadın beyin yakan oyunu sosyal medyada yayıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 05.10.2018 10:57 | Son Güncelleme

Damadın beyin yakan oyunu sosyal medyada yayıldı.

Bir düğünde damadın kendinden geçerek sergilediği beyin yakan oyunu böyle görüntülendi. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntü sosyal medyada çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.

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Anahtar Kelimeler:
damat düğün oyun

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Samsun yada Adana mı burası
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