Damadın beyin yakan oyunu sosyal medyada yayıldı.

Bir düğünde damadın kendinden geçerek sergilediği beyin yakan oyunu böyle görüntülendi. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntü sosyal medyada çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.
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