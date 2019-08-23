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Damadın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 14:38 | Son Güncelleme

Muğla'da balayından dönmek için durakta minibüs bekleyen damadın hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Muğla'da balayından dönüş için durakta minibüs bekleyen damadın yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Durmuş Yüksek yönetimindeki 48 L 6432 plakalı otomobilin dün Muğla-Fethiye kara yolu Çıtlık mevkisinde yolcu almak için yol kenarında duran Zekai Karakaş idaresindeki 48 BB 2053 plakalı yolcu minibüsüne çarpma anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolcu almak için durağa yanaşan minibüse otomobilin arkadan çarpması ve durakta bekleyen yolcuların yaralanması yer alıyor.

Kazada 17 Ağustos'ta evlendiği ve balayından dönmek için durakta minibüs beklediği öğrenilen Mustafa Kabaca hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

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Çıtlık mevkisi damat Durmuş Yüksek Kaza

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