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Damadın kafasında yumurta kırıp, una buladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 13:23 | Son Güncelleme

İZMİR'de görev yapan Uzman Çavuş Mustafa Ünal, memleketi Bursa’nın İznik ilçesinde nişanlısı Zehranur Uğur ile dünya evine girdi.

Damadın kafasında yumurta kırıp, una buladılar

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- İZMİR'de görev yapan Uzman Çavuş Mustafa Ünal, memleketi Bursa’nın İznik ilçesinde nişanlısı Zehranur Uğur ile dünya evine girdi. Damat Mustafa Ünal’a, düğün öncesi yapılan geleneksel şakalar ise 'pes' dedirtti.
İzmir'in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Mustafa Ünal, memleketi İznik’te, Zehranur Uğur (22) ile dünya evine girdi. Düğün günü gelin alma merasimi öncesinde arkadaşlarının pes dedirten şakalarına maruz kalan 25 yaşındaki damat Mustafa Ünal’ın kafasında yumurtalar kırılıp una bulandı, ağzına emzik verildi, ardından da koli bandı ile bağlandı. Daha sonra bir aracın üzerine çıkartılan damat Ünal, eşine 'evlilik kuralları'nı okurken "Hafta sonları yemekleri yapıp bulaşıkları yıkayacağıma, maaşımın yarısını sana vereceğime, her tartışmamızda haklı olsam bile özür dileyeceğime, her iş çıkışı eve çiçekle geleceğime, akşamları evde çay kahve yapacağıma, senden sonra en çok seveceğim kadının da kızımız olacağına söz veriyorum" dedi. Damat bu şakaların ardından arkadaşları tarafından hamama götürüldü.
Damat Ünal’ın bu halini görenler şok oldular. Ancak damatlara yapılan bu şakaların bölgede yüzyıllardır süren geleneksel şakalar olduğu belirtildi.

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Damadın kafasında yumurta kırıp, una buladılarDamadın kafasında yumurta kırıp, una buladılarDamadın kafasında yumurta kırıp, una buladılarDamadın kafasında yumurta kırıp, una buladılar

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