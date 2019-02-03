Damadın kayınvalidesini darbettiği iddiası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tartıştığı kayınvalidesini darbettiği iddia edilen damat gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bozkurt Mahallesi'nde ikamet eden kızının evinde giden Elif Özcan (58) ve damadı Semih A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Elif Özcan damadı tarafından darbedildi.

Damadın kardeşi Yücel A'nın araya girmesi üzerine evden kaçan Elif Özcan, durumu polise bildirdi.

Olayda yaralanan Elif Özcan, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırırken, Semih A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Özcan'ın polise verdiği ifadesinde, damadının kendisine yumruk attığını ve odunla saldırdığını, Yücel A'nın ise araya girerek buna engel olmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

