Damadın kıyafetlerini parçalayıp eşeğe bindirdiler

Bursa’da bir damada arkadaşları şakayla karışık adeta işkence yaptı. Damat tıraş olurken kıyafetlerini yırtan arkadaşları, damadı eşeğe bindirdi. Galatasaraylı damadın bindiği eşeğin arkasına, "Falcao da geldi, çifte düğün var" yazıldı.

Galatasaray’ın Monaco’dan kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao, geldiği günden bu yana adım adım takip ediliyor. Türkiye’de adeta bir Falcao taraftarı oluştu. Kolombiyalı golcünün ismi sürekli olarak haber kanallarında, internet sitelerinde, sosyal medya hesaplarında ve taraftarlar arasında yayıldı.

Bursa’da koyu Galatasaraylı olan damat ve arkadaşları da Falcao’nın gelişini farklı bir şekilde kutladılar. İznik’in Tacir köyünde dünya evine giren Ahmet Akkurt, mutluluğunu arkadaşları ile paylaştı. Damadın bindiği eşeği arkadaşları sarı kırmızı balonlar ile süsledi. Eşeğin arkasına da "Falcao da geldi, çifte düğün var" yazıldı. Eşeğin üzerine binen damat Akkurt, köy sokaklarında arkadaşları tarafından gezdirildi.

Damadın kıyafetleri de tıraş olduğu berber dükkanında arkadaşları tarafından parçalandı.



