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Damadın önünü el arabasıyla kesti! 'İçini parayla doldur' Bir türlü ikna olmayınca...

26.08.2024 12:18
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Bolu'da düğün öncesinde davullarla köyde yürüyen damadın önünü, 10 yaşındaki bir çocuk el arabasıyla kesti. Küçük çocuk, damadın el arabasını parayla doldurmasını istedi.

Merkeze bağlı Yazıören köyünde Tunahan Ceylan ile Esra Çelik dünya evine girdi. Düğün günü gelini Bolu merkezden aldıktan sonra Yazıören köyüne gelen konvoy, köyün girişinde durdu. Damat, araçtan indirilerek evinin önüne kadar davullar eşliğinde yürütüldü. Damadın arkadaşları, onu yolun ortasında durdurdu.

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Kurdukları masada pişti oynayan arkadaşlar, para almadan kalkmadı. Damat, bir miktar para verdikten sonra yürüyüş devam etti.

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"EL ARABASINI PARAYLA DOLDUR"

10 yaşındaki Vedat Yerlikaya, evine yaklaşan damadın önünü el arabasıyla kesti. Yoldan geçit vermeyen küçük çocuk, "El arabasını parayla doldur" dedi. Damattan 300 liraya yakın para alan çocuk zorla ikna oldu. O anları görenler ise kahkahaya boğuldu. (İHA)

AW274600_02Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bolu damat
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