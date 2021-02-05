Damadın vurduğu kayınbaba öldü

Adana’da boşanma aşamasında olduğu eşinin kaldığı evde 3 kişiyi vurduktan sonra intihar eden damadın yaraladığı kayınbaba da hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79053. Sokak’taki apartmanın 7’inci katında meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce Meryem A., eşi Hasan A. ile ayrılma aşamasında olduğu için babasının evine yerleşti. Akşam saatlerinde kayınbabasının evine gelen Hasan A., eşiyle barışmak isteyip evine götürmek istedi. Ancak bu duruma hem eşi hem de kayınbabası ile kaynanası karşı çıkınca yanında getirdiği tabancayla ateş etmeye başladı. Kayınbabası Mehmet K.’yı başından, eşi Meryem A.’yı göğsünden, kayınbiraderi Yaşar K.’yı elinden yaralayan Hasan A., daha sonra silahı başına dayayıp tetiği çekti. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırırken, Hasan A.’nın ise öldüğünü belirledi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kayınbaba Mehmet K.’nın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

