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  4. Damadın zor anları! Tulum giyerek oynadı, el arabasıyla gezdirildi

Damadın zor anları! Tulum giyerek oynadı, el arabasıyla gezdirildi

İLGİNÇ HABERLER  | 04.07.2020 16:38 | Son Güncelleme

Bursa İznik'te gelin almaya giden damat koronavirüs salgını nedeniyle tulum giyerek oynadı. Damat ayrıca, el arabasına bindirilip, ilçede gezdirildi.

Damadın zor anları! Tulum giyerek oynadı, el arabasıyla gezdirildi

Bursa İznik'te, normalleşme süreciyle birlikte düğünler yeniden başladı. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Emre Ede (25), Aysu Usta ile dünya evine girdi. Gelin alma merasiminde Emre Ede'nin arkadaşları, ilginç geleneklerle damada zor anlar yaşattı.

TULUM GİYDİRİLDİ, EL ARABASIYLA DOLAŞTIRILDI

Salgın nedeniyle damada sağlık personelinin kullandığı tulum giydirildi. Damat, davul zurna eşliğinde meydanda oynadı, ortaya renkli görüntüler çıktı.

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Ardından Emre Ede, arkadaşları tarafından ilçede el arabası ile gezdirildi. Damat Ede, geleneği sürdürdüklerini belirterek, düğününün normal bir dönemde yapsaydı, işkencelere maruz kalacağını söyledi.

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Kaynak: DHA

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