Damadına kurşun yağdırmıştı! Kendini böyle savundu

Olay, geçen yıl ekim ayında plastik doğrama işiyle uğraşan Selek Kardeşler'in Paşaköprü Mezarlığı yakınlarında bulunan işyerinde meydana geldi. Emekli Fahrettin Kerim Özel, kızıyla 5 yıl önce evlenen ancak boşanma aşamasında olan damadı Seçkin Selek ile konuşmak için dükkanına gitti. Özel, bir elindeki çantayı yere bırakıp diğer elinde örtüye sarılı halde getirdiği pompalı tüfeği çıkarıp, damadına ateş etti. Seçkin Selek ve iş yerinde bulunan kardeşi Sezgin Selek, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. İki kardeş, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan kayınpeder polisteki ifadesinde, "Sadece konuşmak için gitmiştim. Ancak bana ters tepki verince sinirlerime hakim olamadım" dedi. Tutuklanan Fahrettin Kerim Özel hakkında kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama ve işyeri dokunulmazlığını ihlal suçlarından dava açıldı.

'ÖLDÜRME KASTIYLA ATEŞ ETMEDİM'

Özel, hakim huzurunda verdiği ifadesinde öldürme kastının olmadığını savunarak, "Kızımla damadımın boşanacağını öğrendim. İlk önce karışmadım, daha sonra boşanma dilekçesini okudum ve ses ile görüntü kayıtlarından bahsedildiğini gördüm. Kuşkulanmaya başladım. Birkaç kez damadımla konuşmak için işyerine gittim ancak sinirlerime hakim olamam diye vazgeçtim. Damadımın sosyal medya hesaplarına baktığımda ilginç videolar gördüm. Olay günü pompalı tüfeğimle damadımın iş yerine gittim. Korkutmak istemiştim. Öldürmek gibi bir kastım yoktu. Ayaklarına doğru ateş ettim. Öldürmeyi düşünsem olay anında cebimdeki domuz kurşunlarını kullanırdım" dedi.

Domuz kurşunlarının neden cebinde olduğu sorulan sanık Fahrettin Kerim Özel, "Araçta kalmasın diye yanıma almıştım" cevabını verdi.

'SİNEMİN SELAMI VAR, BURAYA KADAR'



Olayda yaralanan damat Seçkin Selek ise kayınpederinin kendisini öldürme amaçlı işyerine baskın yaptığını öne sürerek, "O dönemde eşimle boşanma aşamasındaydık. Bazı dizilerde rol aldım. Sosyal medya hesaplarımdan komik videolar, seslendirmeler paylaşıyorum. Kayınpederimin ilginç videolardan kastı budur. Evimize hırsız girmesinden dolayı eşimin de onayıyla eve güvenlik kamerası taktırdık. Ses ve görüntü kayıtları denen mevzu da budur. Evde kayıt cihazı falan yoktur. Olay günü sanık işyerime geldi ve Sinem'in selamı var, bu iş buraya kadar dedi ve karın bölgeme ateş etti. Yaralı halde kaçmaya çalışırken de ateş etmeye devam etti. Yaralanmadan dolayı hala kolostomi poşetiyle yaşıyorum. Bir parmağımı kullanamıyorum. Sol kolumda atel var. Beni öldürmek için ateş etti" dedi.