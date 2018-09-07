Damadını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kızına şiddet uyguladığını iddia eden kayınpederi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Antalya'da yaşayan A.K, 17 yıllık eşi M.Z.K'nin kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek evi terk etti ve merkez Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi Tepecik Caddesi'nde oturan babası K.İ'nin yanına sığındı.

M.Z.K. de 2 çocuğunun annesi A.K. ile barışmak için peşinden Kayseri'ye geldi. M.Z.K. ile eşi ve aile bireyleri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Bu esnada K.İ, evde bulunan av tüfeğiyle damadı M.Z.K'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, M.Z.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan K.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

